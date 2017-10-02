Тренер «Герты»: ничья с «Баварией» — нормальный результат для обеих команд

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился впечатлениями от ничьей в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией». Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 2:2.
«Я очень рад, что мы сыграли 2:2 и смогли отыграться по ходу матча. Мы подходили к матчу с победным настроем. Однако мы начали встречу не лучшим образом и по сути подарили первый гол сопернику. Мы должны лучше обороняться. Я считаю, что ничья — нормальный результат для обеих команд», — цитирует тренера официальный сайт «Баварии».
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