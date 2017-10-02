Гвардиола: почему бы каталонцам не поучиться у британцев?

Бывший капитан «Барселоны», а ныне главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который накануне по почте проголосовал на референдуме о независимости Каталонии, указал на недопустимость насилия по отношению к участникам голосования.
«Мы не хотим, чтобы они думали, что мы не любим Испанию. Испания — невероятная страна, у нее прекрасная литература, спорт, города. Но необходимо понять, что население Каталонии хочет самостоятельно определиться со своим будущим.
Испания может попытаться скрыть некоторые факты, но медиа остального мира покажут, как всё было. Я читал, что будто бы полицейские тоже пострадали. И что же нанесло травмы полицейским? Голоса? Все было наоборот. Это полиция использовала резиновые пули, в Каталонии это незаконно. Одной женщине сломали пальцы. Некоторые факты неопровержимы.
Почему бы нам не поучиться у британцев? Они на протяжении многих веков были более демократичными, чем мы. Помимо всего этого, мы даже не знаем, хочет Каталония отделяться от Испании или нет", — цитирует тренера RAC1.