Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни не поможет национальной команде в заключительных матчах отборного этапа ЧМ-2018, сообщает L`Equipe. Косельни по-прежнему испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. Вместо Лорана тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом вызвал в команду представителя «Марселя» Адиля Рами.
Сборной Франции в квалификации чемпионата мира осталось сыграть с командами Болгарии (7 октября) и Беларуси (10 октября). Помимо Косельни, в этих встречах французам не помогут защитник Бенжамен Менди, полузащитник Поль Погба и форвард Усман Дембеле.
После 8 туров в активе сборной Франции 17 очков и первое место в группе А. Таблицы отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».
Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью