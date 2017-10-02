Бубнов: «Зенит» недонастроился на матч с «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 12-го тура российской Премьер-Лиги между «Анжи» и «Зенитом» (2:2).
«Роберто Манчини прибег к небольшой ротации, но не она стала основной причиной потери очков в Каспийске. На мой взгляд, петербуржцы недонастроились. На это повлияло и турнирное положение команд, и далеко не лучшее качество поля, и в какой-то мере чемоданное настроение. Потеря концентрации наложилась на по-настоящему боевой настрой «Анжи», который успешно перестроился и прибавил. Ещё по матчу со «Спартаком» (2:2) было очевидно, что «Анжи» уже не тот коллектив, который громили «Рубин» с «Краснодаром». Показательно, что в противостоянии с обоими фаворитами «Анжи» мог выиграть, но чуть не дотерпел в концовке, допустив курьёзные ошибки в обороне.
«Зенит» пытался переломить ситуацию по ходу встречи, что всегда сложнее. Пропустил в первом тайме, отыгрался, но тут же получил второй. Тем не менее отметим характер подопечных Манчини, которые всё же смогли избежать первого поражения в чемпионате, а при определённой доле везения могли и вырвать победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.