Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем

Сборной Испании в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября) не помогут защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста и нападающий «Челси» Альваро Мората, сообщается на официальном сайте испанской сборной.
Карвахаль страдает от вируса, который влияет на его перикард (наружную соединительнотканную оболочку сердца) и может пропустить полтора месяца, Иньеста выбыл из строя примерно на 10 дней из-за травмы мышцы левого бедра, а Мората испытывает мышечные проблемы.
Имена футболистов, которые заменят вышеуказанную троицу в составе сборной Испании, будут объявлены 2 октября.