Еськов назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2018 Испания — Албания

Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром матча сборных Испании и Албании в рамках отборочного турнира ЧМ-2018, сообщается на официальном сайте УЕФА. Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, резервный судья — Кирилл Левников.
Встреча Испания — Албания пройдёт на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте 6 октября, начало — в 21:45 мск. После восьми туров Испания набрала 22 очка и возглавляет группу G. Албания (13) находится на третьей позиции.
Добавим, что Еськов также будет резервным арбитром на матче Эстония — Босния и Герцеговина (10 октября), который состоится в Таллине.
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