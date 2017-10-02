Маркиньос: Неймар — мой кумир

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал решение наставника команды Унаи Эмери предоставить возможность исполнения 11-метровых ударов Эдинсону Кавани и Неймару поочерёдно, а также признался, что бразильский нападающий является его кумиром.
«Это было наилучшее решение проблемы. Два игрока, которые умеют исполнять пенальти и могут брать на себя такую ответственность, сумели договориться. Тренер говорил со всеми нами. Неймар и Кавани — два великих игрока, каждый из которых сможет исполнять пенальти и штрафные.
У нас великолепная команда. Неймар — мой кумир. Ему не нужно ничего говорить — достаточно посмотреть на игру, которую он демонстрирует", — приводит слова Маркиньоса AS.
Эмери: главное, что и Кавани, и Неймар могут реализовать пенальти