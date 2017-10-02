Венгер превзошёл рекорд Фергюсона, победив 45-го соперника в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в седьмом туре чемпионата Англии победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. Таким образом, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер обыграл 45-го соперника в английской Премьер-лиге за карьеру.
Француз установил новый рекорд, превзойдя достижение экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который победил 44 разные команды.
По итогам семи туров «Арсенал» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Манчестер Сити» подопечные Венгера отстают на шесть очков.