Венгер: это была трудная неделя для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).
«Мы не пропустили и набрали три очка. Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно победить. В какой-то момент мы ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений. Когда проводишь ротацию, есть сомнения, сможет ли команда сохранить сплочённость и концентрацию.
Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен», – приводит слова Венгера ВBC.
Венгер превзошёл рекорд Фергюсона, победив 45-го соперника в АПЛ