Дибиргаджиев: «Анжи» упустил три очка в матче с «Зенитом»

Нападающий «Анжи» Джамал Дибиргаджиев подвёл итоги матча 12-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:2).
«Игра получилось тяжёлой. Мы сыграли достойно, но потеряли три очка, мы должны были сегодня побеждать. Но это не значит, что надо опускать голову. Мы поверили в себя, игра пошла, стали брать очки. В этом нет ничего особенного, вы сами видите сейчас, что все команды из нижней части таблицы набирают очки. Нам просто нужно не смотреть в таблицу и делать своё дело.
Жаль, что пропустили. Надо проанализировать этот момент, мы вторую игру подряд пропускаем в конце, и можно сказать, что потеряли четыре очка», — приводит слова Дибиргаджиева «Советский спорт».
«Анжи» — «Зенит» — 2:2. Видеообзор матча