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Азар согласился подписать с «Челси» контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю

2 октября 2017, понедельник. 05:05 Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар согласился подписать с клубом новый долгосрочный контракт, утверждает Daily Express. По условиям соглашения зарплата 26-летнего бельгийца вырастет до £ 300 тыс. в неделю (около € 340 тыс.), что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге. Действующее соглашение хавбека с лондонцами рассчитано до 2020 года, а его зарплата составляет £ 220 тыс. в неделю.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года, куда за € 35 млн перешёл из «Лилля». В составе лондонской команды принял участие в 256 матчах, забил 72 гола и сделал 65 голевых передач.

В «Челси» уверены, что Азар подпишет соглашение с окладом £ 300 тыс. в неделю
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
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Челси Эден Азар
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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