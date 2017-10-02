Глеб: смотрел с Венгером матч «ПСЖ» — «Бавария», Арсен тащился от Мбаппе!

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о встрече с наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером. 36-летний хавбек защищал цвета «канониров» с 2005 по 2008 год.
«Арсен постарел, но всё также любит футбол. Просто нереально любит. Когда начинается игра, у него всё это в глазах… Как будто только пришёл в футбол. Для него футбол — вся жизнь.
На встрече посмотрели с ним и со всем тренерским штабом «Арсенала» матч «ПСЖ» — «Бавария» (3:0). «ПСЖ» ему очень нравится. Очень выделял Мбаппе. Он от него в восторге и хотел видеть в «Арсенале», но в силу огромных сумм лондонцы не могли конкурировать. На протяжении всей игры от него тащился! Говорил: «Мбаппе только 18 лет, посмотри, как он рассуждает, как двигается!» — приводит слова Глеба «Прессбол».