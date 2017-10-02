Тренер «Эспаньола»: не нравится проигрывать, но игра с «Реалом» внушает оптимизм

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес не был недоволен своей командой после выездного матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», несмотря на поражение. Каталонская команда пропустила два гола, сама не сумев забить ни одного.
«Реал» — очень сильная команда, а мы играли с девятью воспитанниками нашего клуба. И если они сумели побороться с такой командой, то думаю, что это для «Эспаньола» является прогрессом. Мы совершенствует свою игру. Нам не нравится проигрывать, но игра с «Реалом» внушает оптимизм», — приводит слова Флореса Marca.
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