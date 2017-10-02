Хуммельс отрицает, что был настроен против Анчелотти

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс опроверг слухи о том, что был настроен против бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист на днях был отправлен в отставку, а президент немецкого гранда Ули Хёнесс заявил, что пять футболистов команды были настроены против тренера.
«Нехорошо, когда обо мне пишут как об убийце короля», — приводит слова Хуммельса Sport Bild.
Ранее тот же самый источник отмечал, что в числе пяти настроенных против Анчелотти игроков были Хуммельс, Жером Боатенг, Франк Рибери, Арьен Роббен и Кингсли Коман.