Бош объяснил, почему Гётце не сыграл в матче с «Аугсбургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал отсутствие на поле полузащитника Марио Гётце в выездном матче 7-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом». Подопечные голландского специалиста добились нелёгкой победы со счётом 2:1.
«Конечно, Марио хотелось бы выйти на поле. Но я сказал, что мне этого не хочется. Мы знаем, что Гётце долго не играл и не тренировался. Исходя из этого, мы медленно подводили его к надлежащим игровым кондициям», — приводит слова Боша интернет-портал Goal.
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