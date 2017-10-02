Хаманн считает, что Тухель был бы полезен «Баварии»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн считает, что руководству мюнхенцев стоит назначить на пост главного тренера команды экс-наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля вместо уволенного Карло Анчелотти. По сведениям некоторых немецких СМИ, «Бавария» уже достигла договорённости с Тухелем.
«Тот факт, что у Тухеля были проблемы в «Боруссии», ещё автоматически не означает, что они у него будут и в «Баварии», — приводит слова Хаманна интернет-портал Goal.
Тухель покинул пост главного тренера «Боруссии» по окончании предыдущего сезона, имея разногласия с руководством клуба.