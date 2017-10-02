Флоренци: победив «Милан», «Рома» послала сигнал

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 7-го тура итальянской Серии A.
«Я доволен этой победой. Мы хотели послать сигнал и сделали это. „Милан“ является отличной командой, они будут сражаться за место в первой четвёрке до конца сезона. Только время покажет, каковы наши амбиции, но мы должны продолжать в том же духе. Мы должны сосредоточиться только на себе и не проводить сравнения с другими командами», — приводит слова Флоренци Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
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