Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что в Серии А защитить чемпионский титул проще, чем в английской Премьер-лиге. За три года работы в Турине он трижды становился чемпионом страны.
«Крайне сложно выиграть два титула подряд. Когда мы выиграли титул с „Ювентусом“, я ожидал большой конкуренции со стороны „Милана“, однако они продали Ибрагимовича и Силву в «ПСЖ», и их состав стал слабее. Выиграть титул во второй раз не так легко, но проще, чем тут. Здесь нам противостояли большие команды в прошлом сезоне, а теперь они стали ещё сильнее.
Мы отлично поработали в прошлом сезоне, потому что выиграли титул, имея сильных конкурентов. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне был классной командой, а теперь они прибавили, укрепив состав летом на трансферном рынке", — цитирует Конте The Telegraph.