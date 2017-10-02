Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рискует до конца года на поле больше не выйти. Французский футболист получил травму в матче 7-го тура Бундеслиги с «Гертой» (2:2), который состоялся 1 октября. Рибери на 62-й минуте повредил колено и покинул поле при помощи врачей, а стадион и вовсе на костылях.
После матча Франк Рибери выразил надежду, что повреждение не серьёзно, но, по информации Sport Bild, на восстановление 34-летнему футболисту потребуется 2-3 месяца. У француза диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки колена.
В текущем сезоне Франк Рибери принял участие в 6 матчах Бундеслиги.
Рибери получил травму колена в матче «Баварии» с «Гертой»