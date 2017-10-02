Куман не имеет претензий к самоотдаче игроков «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман признался, что у него нет претензий к футболистам по самоотдаче, несмотря на домашнее поражение от «Бёрнли» (0:1) в седьмом туре АПЛ.
«Я не могу жаловаться на своих игроков, они делали всё возможное. „Бёрнли“ играл от обороны, эта команда хорошо организована, и, чтобы её победить, нужно немного удачи. Самоотдача и настрой игроков были на хорошем уровне. Если бы мои футболисты не показывали нужную самоотдачу на поле, то тогда это стало бы причиной, чтобы подумать мне о своём будущем. Мы продолжим работать, и я постараюсь улучшить ситуацию. Остальные вопросы уже не в моей компетенции», — цитирует Кумана The Independent.
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