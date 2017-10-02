Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от оставшихся матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Италия занимает в группе G второе место и рискует побороться за выход на ЧМ в стыковых матчах. Инсинье этот факт не пугает.
«Нет, мы не боимся этого. Постараемся справиться с этим и отправиться на чемпионат мира. Футбол в «Наполи» отличается от того, что проповедует Вентура в сборной, но я приспособился. Отдам всё ради успеха сборной», сказал Инсинье в эфире Rai Sport.
Турнирное положение в группе G можно посмотреть на «Чемпионате».
Вкус Италии. Как делать результат при плохой игре
Владимир Стогниенко в своей колонке не смог обойти стороной один из главных матчей отбора к ЧМ-2018 с участием сборной Италии.