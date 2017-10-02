А. Глеб: переход в «Барселону» — не ошибка, ошибка всё, что было потом

Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который после перехода хавбека в «Барселону» в 2008 году выразил мнение, что это было ошибкой.
«Считаю, что переход в «Барселону» — это не ошибка. Ошибка – всё, что было потом. Чем займусь после окончания карьеры игрока? Пойду учиться, чтобы получить лицензию. Уже созванивался, разговаривал с людьми. Думаю, на этой неделе или следующей запишусь», — цитирует Глеба «Прессбол».
Александр Глеб играл за «Барселону» с 2008 по 2011 год. На протяжении карьеры 36-летний футболист также выступал за БАТЭ, «Штутгарт», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Крылья Советов».
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