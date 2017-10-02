Селезнёв: в Турции инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров и дискотек

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнёв рассказал, как проводит время в Турции, и поведал, что у него был вариант перехода в «Галатасарай».
«Разговариваю в Турции на русском и английском. Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: «Почему ты меня не понимаешь?» Я не понимаю, как меня можно не понимать.
На завод ещё не устроился работать, но тут только так можно проводить свободное время. Тут совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке, как янычары мечом режут.
Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне всё равно было, какая команда, зарплата… Но я не говорю, что она плохая. Я спросил только об одном: «Я играть буду здесь?»
Переход в «Галатасарай»? Видите, я пока здесь. Что я могу сказать? Так получилось на тот момент. Это стечение обстоятельств. Я разговаривал с главным тренером «Галатасарая» в последний день трансферного окна, он сам меня набрал. На данный момент есть то, что есть. Жизнь продолжается. Буду дальше работать и ждать зимы», – сказал украинец в эфире программы «Про футбол».