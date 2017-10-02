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Миньоле: «Ливерпуль» заслуживал победы в матче с «Ньюкаслом»

2 октября 2017, понедельник. 12:00 Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, состоявшаяся 1 октября, завершилась вничью (1:1).

«Мы испытываем разочаровывающее чувство. Ничего не остаётся, как анализировать, что произошло. Мы играли хорошо, заслуживали победы. «Ливерпуль» создал много моментов, но не забил.

После перерыва на матчи сборных нас ждёт игра против «Манчестер Юнайтед». Это большое противостояние, но мы подойдём к нему ещё сильнее и сделаем всё для победы», — цитирует Миньоле пресс-служба «Ливерпуля».

После семи туров в активе «Ливерпуля» 12 очков и 7-е место в АПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионский титул
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед Симон Миньоле
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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