Хачериди — о ничьей с «Зарёй»: после матча взялись за голову, все были в шоке

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди высказал мнение по поводу выездной ничьей с «Зарёй» (4:4) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. По ходу игры столичный клуб выигрывал со счётом 3:0.
«Пропустить четыре мяча за тайм – это очень много. Обидно, конечно. Наверное, все уже думали, что игра сделана. Допускали детские ошибки и пропускали из-за этого голы. Сделали задел в первом тайме, но второй провели ужасно. Будем разбирать, что не получилось.
Конечно, мы все расстроены, ведь вели 3:0, а сыграли вничью. Никто не понял, как это произошло. После игры даже не говорили, а взялись за голову. Все в шоке были. Полностью второй тайм провалили. Отдали инициативу «Заре», а они этим воспользовались», – сказал Хачериди в эфире программы «Про футбол».
Киевское «Динамо» упустило победу над «Зарёй», ведя 3:0 после первого тайма