Экс-игрок «Динамо» Данилявичюс стал главой литовской футбольной федерации

Бывший капитан сборной Литвы Томас Данилявичюс выбран президентом литовской футбольной федерации. На выборах он был единственным кандидатом. Срок полномочий 39-летнего специалиста рассчитан на два года.
«Я отдал футболу большую часть жизни и выступал за командную работу. Я знаю, что значит быть лидером и быть в доверии у людей», — цитирует Данилявичуса пресс-служба литовской футбольной федерации.
Данилявичюс, будучи футболистом, выступал за московское «Динамо». Также он играл за «Ливорно», «Болонью», «Брюгге», лондонский «Арсенал» и другие клубы.