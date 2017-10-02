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Экс-игрок «Динамо» Данилявичюс стал главой литовской футбольной федерации

2 октября 2017, понедельник. 12:17 Футбол

Бывший капитан сборной Литвы Томас Данилявичюс выбран президентом литовской футбольной федерации. На выборах он был единственным кандидатом. Срок полномочий 39-летнего специалиста рассчитан на два года.

«Я отдал футболу большую часть жизни и выступал за командную работу. Я знаю, что значит быть лидером и быть в доверии у людей», — цитирует Данилявичуса пресс-служба литовской футбольной федерации.

Данилявичюс, будучи футболистом, выступал за московское «Динамо». Также он играл за «Ливорно», «Болонью», «Брюгге», лондонский «Арсенал» и другие клубы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Томас Данилявичюс
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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