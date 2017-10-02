Головин пропустит около двух недель и будет восстанавливаться на базе ЦСКА

Стали известны сроки, которые понадобятся на восстановление полузащитника ЦСКА Александра Головина. Хавбек, получивший повреждение в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0), пропустит около двух недель. Об этом рассказал врач «армейцев» Шагабутдин Керимов.
«Ориентировочно Александр Головин будет восстанавливаться в течение двух недель. Наша задача — подготовить его к матчу с „Краснодаром“. А там будем отталкиваться от его самочувствия. В расположение сборной он обязан отправиться по регламенту. Покажется, поговорит с главным тренером и врачами, но лечение будет проводиться на базе клуба. С Аланом Дзагоевым такая же ситуация. Надеемся, что он поправится в течение четырёх недель», — рассказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.