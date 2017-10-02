Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вернблума на неделю освободят от нагрузок в ЦСКА

2 октября 2017, понедельник. 12:34 Футбол

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, сколько времени потребуется на восстановление полузащитнику «армейцев» Понтусу Вернблуму и защитнику Василию Березуцкому. Шведский хавбек получил травму в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) и покинул стадион на машине скорой помощи.

«Понтусу Вернблуму нужно хотя бы первую неделю освободиться от нагрузок. Дальше будем смотреть, как себя будет вести его рана. Василий Березуцкий в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о чём-то конкретном», — рассказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Вернблум: спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Василий Березуцкий Понтус Вернблум Травмы — футбол
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
13:44 Пике, оговорившись, назвал федерацию футбола Испании хунтой, но извинился
13:44 Шунин: не нужно драм, разговоров о том, что всё пропало
13:25 Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии
13:24 Шунин попросил болельщиков поддержать «Динамо» в непростой момент
13:22 «Динамо»: у Соу разрыв внутреннего мениска, восстановление — 6-8 недель
13:21 Паредес: «Зенит» был лучше «Анжи», сказалось качество поля и усталость
13:19 Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября
13:09 Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском
13:07 Стали известны судьи, которые обслужат матчи россиян с Южной Кореей и Ираном
12:56 «Зенит» возобновит тренировки 6 октября
12:44 Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы
12:38 14 и 22 октября состоится 10-й Кубок памяти «20 октября»
12:34 Вернблума на неделю освободят от нагрузок в ЦСКА
12:30 Кокорин снова сосал палец, фанаты просили сыграть за них. Фото «Анжи» – «Зенит»
12:27 Головин пропустит около двух недель и будет восстанавливаться на базе ЦСКА
12:17 Конте: Де Брёйне – топ-игрок, не знаю, что случилось у него в «Челси»
12:17 Экс-игрок «Динамо» Данилявичюс стал главой литовской футбольной федерации
12:05 Хачериди — о ничьей с «Зарёй»: после матча взялись за голову, все были в шоке
12:00 Миньоле: «Ливерпуль» заслуживал победы в матче с «Ньюкаслом»
11:55 Селезнёв: в Турции инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров и дискотек
11:30 А. Глеб: переход в «Барселону» — не ошибка, ошибка всё, что было потом
11:22 В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА
11:15 Исполнительный директор «Ювентуса»: не думаю, что зимой совершим большие покупки
10:55 Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018
10:53 Куман не имеет претензий к самоотдаче игроков «Эвертона»
10:47 Бывший директор «Наполи»: думаю, «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи
10:34 Марлос: где скажут играть, там и буду приносить пользу сборной Украины
10:32 Де Брёйне призвал «Манчестер Сити» не расслабляться
10:12 Роббен: в молодёжной команде моих детей тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»
10:00 Веденеев: «Зенит» посчитал «Анжи» слабой командой, не ожидал такой наглости
09:55 Эффенберг раскритиковал руководство «Баварии» из-за Анчелотти
09:54 Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионский титул
09:53 Перес: Роналду бьёт все рекорды, поскольку имеет ген «Реала»
09:50 «Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн
09:46 Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца
09:45 Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии
09:27 «Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока
09:07 Мюллер: «Бавария» не показывает игры надлежащего уровня
09:04 Желудков: «Зениту» проще громить «Спартак», чем играть с клубами из нижней части
09:00 «Локомотив» лидирует в «чемпионате Москвы» после первого круга, «Спартак» — 4-й
09:00 Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ
08:56 Бутрагеньо: с тех пор как Иско в «Реале», он с каждым годом прогрессирует
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
08:34 Флоренци: победив «Милан», «Рома» послала сигнал
08:33 Рибери: наверное, у меня травма наружной коллатеральной связки колена
Все новости RSS
Партнерский контент