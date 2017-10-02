Вернблума на неделю освободят от нагрузок в ЦСКА

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, сколько времени потребуется на восстановление полузащитнику «армейцев» Понтусу Вернблуму и защитнику Василию Березуцкому. Шведский хавбек получил травму в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) и покинул стадион на машине скорой помощи.
«Понтусу Вернблуму нужно хотя бы первую неделю освободиться от нагрузок. Дальше будем смотреть, как себя будет вести его рана. Василий Березуцкий в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о чём-то конкретном», — рассказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Вернблум: спасибо за добрые слова. Я очень скоро вернусь