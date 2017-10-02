Кубок чемпионата мира побывал в Уфе. Произошло это в рамках тура Кубка чемпионата мира. Уникальное событие создало в Республике Башкортостан праздничную атмосферу ожидания главного футбольного первенства и позволило региону оказаться в центре внимания всего международного футбольного сообщества. Об этом говорится на сайте министерства молодёжи и спорта Башкортостана.
В общей сложности официальный кубок провёл в Уфе семь дней. За время пребывания в городе увидеть и сделать фотографию с легендарным трофеем смогли 15 тыс. человек. Следующей точкой в его путешествии по территории России станет Пермь.
В 2017 году помимо Красноярска, Омска, Челябинска и Уфы кубок посетит ещё 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный кубок отправится в международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы