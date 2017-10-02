Паредес: «Зенит» был лучше «Анжи», сказалось качество поля и усталость

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился эмоциями от выездного матча 12-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2) и оценил игру в первой трети нынешнего сезона.
«Мы считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате. Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что «Локомотив» выиграл со счётом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.
Да, могли выиграть, но, как я уже сказал, поле не давало показывать тот футбол, к которому мы привыкли. Так что не всё удавалось. Я очень доволен первой третью чемпионата, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться, и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать", — цитирует хавбека пресс-служба клуба.