«Динамо»: у Соу разрыв внутреннего мениска, восстановление — 6-8 недель

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу прошёл медицинское обследование. У хавбека был диагностирован разрыв внутреннего мениска.
Малийский футболист был заменён уже на 15-й минуте матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).
«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.
В текущем сезоне Соу провёл в РФПЛ 10 матчей и сделал одну голевую передачу.
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