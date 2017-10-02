Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри раскритиковал наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который вызвал нападающего неаполитанцев Дриса Мертенса в национальную команду. Бельгийцы завоевали путёвку на ЧМ-2018 года, и Сарри надеялся, что Мертенсу предоставят отдых.
«Я пытался поговорить с тренером сборной Бельгии в течение трёх дней. Они уже попали на чемпионат мира. Хотел, чтобы Мертенсу предоставили отдых, но это бесполезно. Он всё ещё не ответил мне», — цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Il Mattino.
В текущей отборочной кампании Дрис Мертенс принял участие в 7 матчах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
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