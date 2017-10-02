Шунин: не нужно драм, разговоров о том, что всё пропало

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал неудачное выступление команды в текущем сезоне РФПЛ. Последний раз москвичи побеждали 12 августа, в матче 6-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:1).
«Я думал только о хорошем и надеялся, что мы будем выступать лучше, бороться за более высокие позиции. Но что есть – то есть. У нас сплочённый коллектив, и, уверен, из этой ситуации мы выберемся. Главное – болельщикам, футболистам и клубу быть вместе.
Не потребуются ли пейнтбольные ружья? Давайте вообще забудем об этом. Просто не нужно драм, разговоров о том, что всё пропало. Всё будет нормально! Мы проиграли сильному сопернику. У нас был непростой период, когда мы играли с командами, борющимися за первое место – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА. Два матча сыграли на ноль, взяли два очка. Впереди – игры с соседями по турнирной таблице, с которыми надо побеждать. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом", — рассказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Следующий матч «Динамо» проведёт 14 октября против «СКА-Хабаровск». Расписание игр можно посмотреть на «Чемпионате».