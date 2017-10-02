Пике, оговорившись, назвал федерацию футбола Испании хунтой, но извинился

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике на выступлении перед журналистами, оговорившись, назвал федерацию футбола Испании хунтой, однако позже извинился за своё высказывание.
1 октября Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом. Испанские СМИ сообщали, что Херард был в числе игроков «Барселоны», которые были против проведения игры с «Лас-Пальмасом» в связи с событиями в регионе. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести матч в связи с референдумом, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.
Референдум о независимости Каталонии начался вчера утром. Испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходили столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.
Пике был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).
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