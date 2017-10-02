У экс-защитника «Арсенала» Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция

У защитника Эммануэля Эбуэ, известного по выступлению за лондонский «Арсенал», обнаружена ВИЧ-инфекция. Об этом сообщает Goal. 34-летний футболист, который ныне играет за кипрский АЕЛ, сдал анализы, результаты которых подтвердили наличие вируса в крови. В связи с этим ивуариец вылетел в Англию, где должен пройти очередное обследование.
«К сожалению, это правда, у Эммануэля проблемы со здоровьем. Сегодня он вылетит в Англию, где пройдёт очередное обследование», — отметил агент игрока Текин Беринчи.
На протяжении карьеры Эммануэль Эбуэ выступал за такие команды, как «Беверен», «Галатасарай» и «Сандерленд».
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