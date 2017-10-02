Сборная России начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

Сборная России начала подготовку к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». На изображении запечатлён нападающий «Зенита» Александр Кокорин, прибывший в расположение сборной.
«Сбор в Новогорске начался. Настрой отличный», — говорится в сообщении.
Матч Россия — Южная Корея состоится 7 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Обслуживать встречу будет венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Георги Ринг и Венцель Тот.
Игру Россия – Иран, которая состоится 10 октября на стадионе «Казань-Арена» в Казани, обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич.
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