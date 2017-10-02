Губернатор: поле «Ростов-Арены» нуждается в доработке, но будет готово в срок

Поле стадиона «Ростов-Арена» требует доработки, но будет готово к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время инспекционного визита комиссии ФИФА.
«Я бы поработал ещё с полем. Но те, кто им занимается, говорят, что оно будет в полном порядке к нужному сроку. „Дорожная карта“ области рассчитана на ноябрь. Та часть, которая касается области, — мы её в ноябре реализуем. 11 ноября будет очередная встреча со всеми участниками процесса», — цитирует Голубева «Интерфакс-Россия».
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