Экс-нападающий сборной Англии Ламберт завершил карьеру игрока

Нападающий Рики Ламберт в возрасте 35 лет принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает talkSPORT. Последнее время футболиста преследовали травмы, в результате чего экс-форвард сборной Англии после 19 лет карьеры принял решение завершить её.
«Мне повезло, что я играл в футбол столько, сколько мог. Были взлёты, падения, но мне посчастливилось играть за такие команды, как «Саутгемптон», «Ливерпуль». Я выступал за сборную Англии, играл на чемпионате мира, а это наивысшая мечта.
Хочу поблагодарить болельщиков всех клубов, за которые я играл, но особенно фанатов «Саутгемптона», где я провёл лучшие годы», — сказал Ламберт.
На протяжении карьеры Рики Ламберт помимо «Саутгемптона» и «Ливерпуля» выступал за «Блэкпул», «Маклсфилд Таун», «Стокпорт Каунти», «Рочдейл», «Бристоль Роверс», «Вест Бромвич Альбион» и «Кардифф Сити».
Всего на счету Ламберта 615 официальных матчей на клубном уровне, 224 гола и 88 результативных передач. 11 раз форвард надевал футболку сборной Англии и забил 3 гола.