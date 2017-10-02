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Ребко: в ПФЛ «Арарат» должен идти только на первом месте, что мы и делаем

2 октября 2017, понедельник. 14:52 Футбол

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко прокомментировал выступление команды в ПФЛ, где московский клуб уверенно лидирует. В беседе с пресс-службой клуба Ребко отметил, что «Арарат» должен идти только на первом месте.

«Мы видели, что конкуренты не сумели добиться побед. Лично у меня никакого напряжения в связи с этим не было, да и внутри команды ничего подобного не заметил. Мы стараемся смотреть только на себя, исходить из собственной игры и возможностей. Если мы будем выигрывать все матчи, то займём необходимое первое место и получим путёвку в ФНЛ, так что все мысли только об этом.

Гол в ворота «Строгино»? У меня не так много забитых голов, но этот действительно получился хорошим. Поэтому вполне можно причислить к самым красивым.

Здорово, что мы умеем вовремя собраться и проявить характер. Но если честно, такие победы лично меня уже напрягают. Перед игрой разговариваем всем коллективом, работаем над этой проблемой, но выходим и снова пропускаем. Подобные победы могут радовать болельщиков, а меня уже нет.

Давление из-за необходимости побеждать в каждом матче? Мы справляемся с этим. У нас немало опытных футболистов, которые в своей карьере через многое прошли и готовы к этому. Нужно смотреть в первую очередь на себя, на свою игру, свои имена и помнить, что в этой лиге мы должны идти только на первом месте. Что мы и делаем», — цитирует Ребко пресс-служба «Арарата».

Таблицу ПФЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Голы Ребко и Павлюченко принесли «Арарату» победу над «Строгино»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва Алексей Ребко
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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