Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер не поможет своей национальной команде в оставшихся матчах группового квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября). Футболист был вынужден покинуть расположение сборной Германии из-за травмы. Об этом говорится на официальной странице немецкого футбольного союза в «Твиттере».
В текущей отборочной кампании Тимо Вернер принял участие в 3 матчах и забил 3 гола. В ближайшее время главный тренер Йоахим Лёв должен найти замену Вернеру.
Сборная Германии после восьми матчей набрала 24 очка и занимает первое место в группе С. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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