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Гол Бэйла в ЛЧ признан лучшим голом недели, Фернандо занял третье место

2 октября 2017, понедельник. 16:20 Футбол

Гол нападающего «Реала» Гарета Бэйла в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) признан болельщиками самым красивым во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. За валлийца проголосовали 23% человек. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Второе место в результате опроса занял полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр (22%), отличившийся в матче с «Андерлехтом» (3:0), а замкнул тройку призёров хавбек «Спартака» Фернандо (19%). Бразилец забил гол в матче с «Ливерпулем» (1:1).

Далее следуют Эдинсон Кавани – «ПСЖ» (18%), Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити» (17%).

Видео гола Фернандо можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ, а гол Бэйла доступен в «твиттере» УЕФА.

Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии
Российские клубы на неделе оказались лучше Португалии и Франции. А по общему количеству очков в сезоне мы вообще четвёртые.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Селтик ФК Реал Мадрид ФК Спартак Гарет Бэйл Лукас Фернандо Скотт Синклейр
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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