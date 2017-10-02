Гол Бэйла в ЛЧ признан лучшим голом недели, Фернандо занял третье место

Гол нападающего «Реала» Гарета Бэйла в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) признан болельщиками самым красивым во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. За валлийца проголосовали 23% человек. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Второе место в результате опроса занял полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр (22%), отличившийся в матче с «Андерлехтом» (3:0), а замкнул тройку призёров хавбек «Спартака» Фернандо (19%). Бразилец забил гол в матче с «Ливерпулем» (1:1).
Далее следуют Эдинсон Кавани – «ПСЖ» (18%), Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити» (17%).
Видео гола Фернандо можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ, а гол Бэйла доступен в «твиттере» УЕФА.
Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии
Российские клубы на неделе оказались лучше Португалии и Франции. А по общему количеству очков в сезоне мы вообще четвёртые.