Игроки ЦСКА возобновят тренировки 5 октября

После матча 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) футболисты ЦСКА, за исключением игроков, уехавших в свои национальные сборные, получили три выходных. Столичная команда вновь соберётся на базе в Ватутинках 5 октября и проведёт вечернее занятие, сообщает пресс-служба «армейцев».
В сборную России отправились Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин и Виктор Васин. Также в национальную команду Израиля вызван Бибрас Натхо.
Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов вошли в состав молодёжной сборной России. В юношеские сборные вызваны игроки молодёжной команды Наир Тикнизян (Россия) и Оскарс Рубенис (Латвия).
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