ККК РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу судьи матча ЦСКА — «Уфа»

Как стало известно «Чемпионату», контрольно-квалификационная комиссия РФС на ближайшем заседании рассмотрит работу главного рефери матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа» Сергея Лапочкина.
В частности, предметом анализа комиссии станет эпизод с назначением и исполнением пенальти в ворота «Уфы» на последних минутах встречи. Будут даны ответы как минимум на два вопроса: должен ли был защитник гостей получить жёлтую карточку за фол на Фёдоре Чалове, а также обязан ли был Лапочкин дать возможность перебить пенальти, поскольку голкипер «Уфы» Александр Беленов ещё до удара Бибраса Натхо сделал шаг вперёд и покинул линию ворот.
Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся