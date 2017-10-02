Конте: я горжусь тем, что тренирую игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что испытывает гордость, тренируя команду, и высоко оценил самоотдачу игроков на занятиях и в матчах.
«Я вижу своих игроков ежедневно, я горд быть их тренером, потому что вижу их самоотдачу на каждой тренировке и в каждой игре, и я доволен этим. Наша мотивация всегда и в каждом турнире должна оставаться высокой. Мы должны полностью выкладываться и постараться показать максимум в каждой игре.
В прошлом сезоне было огромное удовлетворение, потому что годом ранее мы финишировали на 10-м месте, а затем мы выиграли титул АПЛ и дошли до финала Кубка Англии. Думаю, мы провели фантастический сезон, и в этот раз мы должны постараться показать свой максимум и снова добиться максимально удовлетворительного результата. Несомненно, это не будет легко, но в прошлом сезоне тоже было непросто", — цитирует Конте сайт клуба.