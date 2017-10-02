Вентура: если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ответил на вопрос о возможном невыходе команды на чемпионат мира 2018 года.
«Я бы сказал, что это будет катастрофа. Я не думаю о стыковых матчах, нам нужно подумать о следующих двух играх квалификации, а затем, основываясь на том, кто выпадет нам в стыках, мы всё изучим и разберём.
Мы всё ещё остаёмся сборной Италии, но нам нужно улучшить многое. Когда мы играем против сильных команд, нужно быть хорошо подготовленными. Мы будем много тренироваться перед чемпионатом мира, но сейчас у нас есть всего 48 часов", — цитирует тренера Football Italia.
Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше