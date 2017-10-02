Кокорин: рад возвращению в сборную России, буду доказывать свою состоятельность

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями о возвращении в сборную России.
«Хорошие ощущения. Рад, что вернулся. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что что-то сильно поменялось, может, есть какие-то правила новые, нам ещё расскажут.
Конечно, соскучился по сборной, много времени прошло, давно не играл. Клуб — это одно, а сборная — совсем другое, поэтому жду игр за сборную», — сказал Кокорин в интервью пресс-службе сборной России.
Видео интервью Кокорина можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
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