ФИФА оштрафовала сборную Германии на € 28 тыс. за проявление нацизма фанатами

ФИФА оштрафовала на € 28 тыс. и вынесла предупреждение немецкому футбольному союзу (DFB) за проявление нацизма болельщиками сборной Германии на выездном матче квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1), сообщает сайт организации.
Во время минуты молчания несколько сотен болельщиков сборной Германии, протестующих против политики DFB, скандировали оскорбительные кричалки и нацистские лозунги.
Также немецкий футбольный союз был оштрафован за использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.