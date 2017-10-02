Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос об уровне команды Южной Кореи.
«Я бы не сказал, что „Динамо“, с которым сборная играла в сентябре, — несерьёзный соперник. Пока никакой информации по соперникам нет.
Раз они отобрались на чемпионат мира, значит это хорошие сборные. Состояние хорошее и физическое, и моральное. Сборная — это смена обстановки. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне. Но у нас игроки тоже играют в Европе. Всё покажет матч", — передает слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени. 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.