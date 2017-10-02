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«Барселона» присоединилась к забастовке в Каталонии, которая пройдёт 3 октября

2 октября 2017, понедельник. 17:32 Футбол

«Барселона» присоединилась к забастовке организаций Каталонии, которая состоится 3 октября.

«Футбольный клуб „Барселона“ присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодёжных, не будет тренироваться», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошёл референдум по вопросу независимости региона от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей Каталонии, за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталонии в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

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Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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