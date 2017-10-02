Балотелли: не надо говорить, что я испугался бить пенальти «Марселю»! Идиоты

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отреагировал на критику после матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Встреча состоялась 1 октября и завершилась в пользу «провансальцев» (4:2), хотя уже к 16-й минуте «Ницца» вела в счёте (2:0). На 83-й минуте Алассан Плеа не забил пенальти, хотя обычно 11-метровые исполняет Балотелли.
«Не надо говорить, что я испугался бить пенальти! Я бил с „точки“ и в более стрессовых ситуациях. Я хотел помочь товарищу по команде, у которого не шла игра.
Серьёзно, те, кто говорит, что я боюсь, никогда не видели, как я играю в футбол… Идиоты», — написал Балотелли в «Инстаграме».
Балотелли в перерыве матча с «Марселем» резко отреагировал на 3 пропущенных гола